Главный скелет в шкафу: почему Фатеева бросила дочь и сдала внука в детдом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Яркая красавица оказалась совсем не той, кого за себя выдает?

Яркая красавица и успешная актриса Наталья Фатеева неспроста не любит говорить о своих детях и внуках. Большинство людей ее поступки просто не смогут понять. Все дело в том, что актриса, будучи молодой и привлекательной, оставила на произвол судьбы своих детей, а позже отреклась и от внука, которого чудом удалось спасти.

Рождение сына

Еще будучи на пике популярности, Фатеева родила от супруга, режиссера Владимира Басова сына. Мальчика назвали Вовой. С деятелем искусств актриса познакомилась на съемках фильма «Случай на шахте восемь» и, как призналась позже, надолго потеряла голову. Продлиться долго счастью было не суждено: уже спустя несколько лет разгульный образ жизни обаятельного супруга доканал Фатееву: несмотря на маленького сына на руках, актриса подала на развод.

«Очень долго не решалась расстаться с Басовым, он душу мою привязал к себе, так меня мучил в последнее время, — негодовала актриса. — И после развода не успокоился, бегал по киностудии, хлопотал, чтобы меня больше не снимали. И при этом сына своего не видел целых 10 лет, хотя мы жили на одной улице», — вспоминала она в эфире одной из программ на федеральном канале.

Новый брак и появление дочери

Новую попытку найти личное счастье Наталья Фатеева предприняла в отношениях с летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Борисом Егоровым. Чтобы полностью завоевать сердце красавца, артистка увела женатого мужчину из семьи. Спустя год в семье появилась дочь Наталья. Однако Борис сомневался в отцовстве: недоброжелатели сообщили ему об интрижке супруги с каким-то малоизвестным актером. А потом Егоров без памяти влюбился в Наталью Кустинскую и ушел из семьи.

В тот момент дети стали обузой для Фатеевой. Всю жизнь мечтавшая строить головокружительную карьеру актриса сплавила сына и дочь к бабушкам в Харьков. Уже спустя время сын Владимир расскажет, что отсутствие матери в жизни пагубно сказалось на его психическом состоянии: позже мать и отца ему заменили бабушка и дед, пишет KP.RU.

«Мама приезжала в Харьков на день-два и тут же исчезала на полгода», — вспоминал Басов-младший.

Свидетельницей скандального развода Фатеевой с космонавтом Егоровым стала крошечная дочь Наталья. Когда стало очевидно, что рождение девочки только мешает актрисе судиться, Фатеева отправила ее на дачу. Басов-младший рассказывал: именно он ездил навещать сестру, пока мать работала в кадре.

С возрастом Владимир Басов сумел найти свое место в жизни: устроился на приличную работу и женился, но с матерью не общается и по сей день. Не спасли отношения матери и сына и проблемы со здоровьем у звезды советского кино: несколько лет назад она неудачно упала и сломала тазобедренный сустав. Фатеева училась ходить практически с нуля, а очередная операция обернулась сепсисом. Тогда ампутации ноги удалось избежать чудом.

Брошенный внук

Участь дочери Натальи оказалась куда печальнее. Будучи девятиклассницей, она забеременела от сына режиссера. На свет появился мальчик, но в доме Фатеевой его никто так и не видел. Позже стало известно, что актриса заставила дочь отказаться от малыша. Усыновили мальчика бабушка и дедушка со стороны папы.

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