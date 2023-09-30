Брат Виталия Кличко признался, что не готов умереть за Украину

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Бывший чемпион мира по боксу не собирается жертвовать собой ради Родины. Как на это отреагирует общественность?

Брат мэра Киева Виталия Кличко бывший чемпион мира по боксу Владимир шокировал всех своим признанием. Родственник политика признался, что не вступает в ВСУ только по одной причине. Он не готов умереть за Украину. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF.

«Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — заявил он.

Он добавил, что большинству военных со стороны ВСУ якобы пошли воевать на фронт добровольно. А вот мобилизованных в войсках киевского режима мало.

А тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября 2022 года, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что в офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева.