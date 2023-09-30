Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступления
Ученый Титов: провал наступления ВСУ грозит неизбежной мобилизацией на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
ВСУ несут большие потери — как в живой силе, так и в вооружении.
Провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к неизбежной мобилизации в стране. Такое мнение выразил ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов.
Так, считает эксперт, Украине из-за больших потерь придется мобилизовать еще больше украинцев и выпрашивать у Запада вооружение.
«Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте», — написал Титов в своей статье для издания Conversation.
Прежде стало известно, что на Украине хотят начать отправлять на службу граждан с проблемами со здоровьем. Уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец предложил считать способными воевать мужчин, ранее признанных ограниченно годными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ.