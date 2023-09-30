В России выпустили препарат от рака с эффективностью до 100%

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Тесты лекарства показали отсутствие побочных эффектов.

Новый отечественный препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света показывает эффективность в 90-100%. Об этом заявил кандидат медицинских наук Игорь Погребняков в разговоре с агентством РИА Новости.

Препарат можно использовать для лечения злокачественных опухолей различных типов. Он успешно применяется для борьбы с онкологией ЖКТ, кожи, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы и желчных протоков.

«На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов», — заявил эксперт.

По словам Погребнякова, при создании средства специалисты учли опыт применения российских аналогов. Тесты на пациентах показали отсутствие побочных эффектов. Единственное противопоказание к применению — порфириновая болезнь. Однако это заболевание редко встречается у жителей нашей страны.

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