Грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии
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Фото: Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / vstproc
Задержки пассажирских поездов нет.
Две секции локомотива грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике.
Инцидент произошел в 05:07 по местному времени между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.
«Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из города Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд», — сказано в сообщении.
Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в июле три вагона и локомотив сошли с рельсов в Приморье.