Кевина Спейси снова обвинили в сексуальном домогательстве

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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В иске утверждается, что актер клал руку массажиста на свои гениталии.

Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном домогательстве. Об этом сообщило издание Daily Beast.

Потерпевший, указанный в иске под вымышленным именем «Джей Ди», утверждает, что Спейси пытался положить его руку на свои гениталии, комментировал внешность и предлагал дополнительные деньги за сексуальные услуги. Актер якобы настаивал на том, чтобы массаж начинался с ягодиц. Также сообщается, что в ходе процедуры он принимал позы из йоги, обнажающие половые органы.

Джей Ди говорит, что «постоянно отвергал неуместные просьбы и предложения Спейси». Однако актера это не останавливало. Потерпевший даже не мог отказать ему в приеме, так как артист постоянно записывался под новыми именами. Сам Спейси пока никак не прокомментировал ситуацию.

Суд присяжных оправдал Спейси по делу о домогательствах к мужчинам

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский суд признал Спейси невиновным по всем пунктам обвинения в домогательствах.