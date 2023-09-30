Марля в животе: можно ли умереть из-за забытого во время операции предмета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru

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Какие забытые медицинские предметы находили у пострадавших пациентов чаще всего?

Забытый в теле пациента во время операции предмет может привести к смерти. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделился пластический хирург Иван Магдалина.

«Описаны случаи, когда забывали салфетки, ножницы, марлевые тампоны. Это проблема не хирурга, а проблема медсестры. После операции медсестра всегда считает количество инструментов, которые были на операционном столе. У нас такое правило есть, и подсчитывает количество. Сколько она салфеток давала, сколько использовали, сколько осталось», — заявил Магдалина.

Если количество не сходится, то операция не заканчивается. Врачи проверяют рану и, если все-таки забыли предмет, то достают его. При этом в пластической хирургии тяжелее что-то оставить.

Сейчас многие врачи, чтобы ничего не забыть, дополнительно фиксируют расходуемый материал. По словам специалиста, увидеть лишний предмет можно на МРТ, на КТ или УЗИ во время выписки из клиники.

«Я находил большие салфетки в животе, когда был общим хирургом, метровые большие салфетки. <…> У пациента и хирурга потом были проблемы. У хирурга уголовные, у пациента лечебно-восстановительного процесса. <…> Забыв что-то в случае полосной операции, это может привести к смерти», — заявил Магдалина.

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