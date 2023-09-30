«Невероятно талантливая»: Киркоров первым послушал новый альбом Анны Асти

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Поп-король отметил, что слушателей ждет приятный сюрприз.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров заявил, что был одним из первых, кто услышал новый альбом Анны Асти. Такой подробностью российский поп-король поделился в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Киркорова, это уже стало доброй традицией. Асти приехала к нему, и они вместе послушали пластинку целиком. Он добавил, что слушателей ждет приятный музыкальный сюрприз.

А вот оформлять контракт с лейблом Асти Киркоров не будет. Он отметил, что у него есть обязательства перед другой компанией.

«Но это нам не мешает выпускать на ее лейбле какие-нибудь коллаборации. В данном случае конкретно с ней лично. Я бы продолжил с удовольствием что-нибудь творить. Она невероятно талантливая, творческая. Она излучает потрясающую энергию, энергетику», — отметил Киркоров.

Поп-король добавил, что продолжит наблюдать за ее успехами. Он подчеркнул, что у Асти есть талант ко взращиванию звезд.

Музыки будет больше: Анна Асти открыла собственный лейбл

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Асти устроила масштабную вечеринку в честь запуска лейбла. Бал прошел в Петровском путевом дворце, куда были приглашены многие российские звезды.