Есть у каждого в холодильнике: какие продукты улучшают память

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Полноценное питание является важным условием функционирования всего организма.

Качество памяти напрямую зависит от работы сосудов. Некоторые продукты хорошо укрепляют сосудистые стенки и улучшают кровообращение. Особенно важно придерживаться правильного рациона пожилым людям.

С возрастом происходят сосудистые изменения, которые приводят к проблемам с памятью. Укрепить сосуды помогут ягоды — черника, голубика и ежевика.

Продукты с Омега-3 — полиненасыщенными жирными кислотами — препятствуют развитию атеросклероза. К ним относится рыба холодных морей. Например, сельдь или печень трески.

Яйца тоже благоприятно скажутся на работе мозга. Многие пожилые люди боятся есть этот продукт, потому что в нем есть холестерин. Но в яйцах содержится и холин, отвечающий за скорость передачи нервного импульса.

Полноценное питание является важным условием функционирования всего организма, а также уменьшает риск развития возрастных недугов.

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