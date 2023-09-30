Шатдаун неизбежен? Конгресс не утвердил проект финансирования правительства США

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Над Америкой нависла серьезная угроза.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США), которую сейчас контролируют республиканцы, не утвердила проект финансирования работы правительства до 31 октября. Трансляция заседания политиков велась на официальном сайте государственного органа.

Республиканец Кевин Маккарти предложил проект продления финансирования на 30 дней. Однако временное решение не нашло должной поддержки. Против проголосовали все демократы, а также два десятка однопартийцев конгрессмена.

Над Америкой нависла угроза шатдауна. Таким словом называют приостановку работы правительства. Впрочем, у Конгресса есть еще около суток. Бюджет на следующий год должен быть согласован к 7:00 1 октября. Именно тогда документ подпишет действующий президент страны Джо Байден.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден не знает способа избежать остановку работы правительства США. В этом президент лично признался во время общения с прессой.