БПЛА «Орлан» — глаза российских бойцов: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны показало кадры работы расчета БПЛА «Орлан» на купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы не оставляют националистам никаких шанса на успех на поле боя.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
«Орлан-10» — незаменимый помощник наших бойцов на поле боя
Эти беспилотные летательные аппараты выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Минобороны показало работу расчета «Орлан-10» на купянском направлении.
Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию. После по ней открывает огонь артиллерия.
Истребитель Су-35
Экипажи многоцелевых истребителей вылетают на боевые задачи ежедневно — и днем, и ночью. На предоставленных оборонным ведомством кадрах летчики отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника.