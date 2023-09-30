Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"; kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент отметил, что Россия стала еще сильнее и готова ответить на любые вызовы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян в Днем воссоединения новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей — с нашей страной.

Ровно год назад произошло определяющее, и можно с уверенностью сказать историческое и судьбоносное событие, подчеркнул глава государства. 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов.

«Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор быть со своим Отечеством. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу. Отнять то, что дорого для каждого человека, культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям», — сказал Путин.

Президент России поблагодарил соотечественников за сплоченность и патриотический настрой. Он отметил, что все регионы оказывают помощь городам и поселкам новых территорий страны. Среди них — волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы.

«Впереди большая работа и решения сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально экономического развития наших исторических регионов, и мы обязательно добьемся поставленных целей», — заверил глава государства.

Путин добавил, что Россия стала еще сильнее и готова ответить на любые вызовы.

«Мы один народ и вместе все преодолеем», — отметил президент.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов.

За присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

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