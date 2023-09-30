Группа Aerosmith перенесла концерты на 2024 год из-за травмы гортани фронтмена

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Leco Viana

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Что случилось со Стивеном Тайлером?

Американская рок-группа Aerosmith перенесла свои ближайшие концерты на следующий год. Грустной для поклонников коллектива новостью участники поделились в социальных сетях.

Причиной такого решения стала травма гортани у фронтмена Стивена Тайлера. Также сообщается, что у музыканта проблемы с голосовыми связками. Новые даты выступлений группа раскроет позднее, а все купленные билеты останутся действительными.

«Обращение к нашим поклонникам: к сожалению, травма голосовых связок у Стивена оказалась куда более серьезной, чем первоначально предполагалось. Его врач подтвердил, что в дополнение к повреждению голосовых связок он получил травму гортани», — говорится в посте.

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