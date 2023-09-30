Не пропускайте эти места: почему важно мыть за ушами и между пальцами ног

Пренебрежение мытьем за ушами и между пальцами ног чревато кожными заболеваниями

Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer

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Участки кожи именно этих зон отличаются повышенной сальностью.

Ученые из США доказали, что житейская мудрость о мытье за ушами и между пальцами ног имеет научное объяснение. Исследователи детально изучили микробиом кожи человека и опубликовали результаты в журнале Frontiers in Microbiology.

К своему эксперименту ученые из университета Джорджа Вашингтона привлекли студентов — всего 129. Их проинструктировали, как правильно брать мазки за ушами, между пальцами ног, и в пупке. Отмечается, что именно эти участки кожи отличаются повышенной сальностью.

После этого студенты извлекли и секвенировали ДНК из образцов кожи для изучения микробов и бактерий. В результате выяснилось, что патогенность скапливаемых в этих местах микроорганизмов небезопасна для здоровья.

Если пренебрегать мытьем между пальцами ног и за ушами, то начинает преобладать неблагоприятная микрофлора, что может нарушить здоровый баланс кожи.

А распространение вредных бактерий может привести к кожным заболеваниям. Например, акне и экземе.

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