Фото: © РИА Новости / МИД РФ

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Такое решение было принято самим чиновником.

Глава кабмина Михаил Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития по его просьбе.

«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

На сайте Министерства цифрового развития уточняется, что Дмитрий Ким занимал эту должность с 13 мая 2021 года. Он занимался кураторством государственной политики в сфере электросвязи, в том числе использованием радиочастотного спектра.

На посту замминистра он курировал государственную политику в сфере электросвязи. Помимо этого, он был координатором работы Департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций, Департамента реализации инфраструктурных проектов и Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил об адаптации отечественных производителей в сфере ИИ к санкциям.