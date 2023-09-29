«Случайный хозяин»: как в глазах человека могут завестись личинки насекомых

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС;Личный архив Дарьи Барышниковой;5-tv.ru

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Недавно астраханские врачи достали личинку мухи из глаза ребенка. Но как она там оказалась?

Астраханские врачи вытащили из глаза ребенка личинку мухи. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале областной детской клинической больницы имени Силищевой.

Залетела в глаз

Личинка мухи в глазу ребенка. Telegram / Областная детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой / odkb30

В приемное отделение экстренной помощи обратились родители десятилетнего мальчика, который жаловался на боли в глазу. Ребенок рассказал, что муха залетела ему в глаз, он смахнул ее и забыл о случившемся, однако спустя какое-то время появился отек и покраснение, а за ним и боли. При осмотре врачи обнаружили на роговице личинку насекомого.

«Муха могла отложить там яйца, из которых и появились личинки, они вызвали беспокойство ребенка и характерную клинику. Пациент вовремя обратился к нам за помощью, ведь личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза и тогда бы потребовалось более серьезное лечение», — говорит врач-офтальмолог Аслан Джалилов.

К счастью, серьезных последствий для маленького пациента удалось избежать. Врачи извлекли личинку и назначили ребенку амбулаторное лечение.

Промежуточный хозяин

Офтальмолог Дарья Барышникова рассказала 5-tv.ru, что личинка попадает в организм человека от кровососущих насекомых, например, комаров и гнусов. При этом человек в данном случае считается так называемым случайным хозяином, как правило личинки живут в животных: собаках, лисицах или енотах.

У человека может быть только одна особь неполовозрелого возраста. Заражение случается не только непосредственно от насекомых, но и вследствие длительного контакта с животными, которые являются носителями личинок.

Процесс заражения

Что касается конкретного случая, то, по словам специалиста, гнусу и комару достаточно укусить человека в область глаза, чтобы «запустить» личинку.

«Как правило, локализация или под кожей век, или под конъюнктивой. Реже уже — под склерой или даже внутри глаза, это может быть стекловидное тело или передняя камера», — говорит врач.

Как понять, что заражен?

Дарья Барышникова советует обращать внимание на симптомы.

«Через какое-то время у человека отмечается уплотнение, образуется как бы капсулка. Он чувствует зуд», — объясняет врач.

При этом в зависимости от того, где именно находится паразит, жалобы могут быть разные. В том числе, светобоязнь, чувство выпирания глаза или ощущение инородного тела.

Виды паразитирования

Эксперт называет два вида личинок, оставленных насекомыми: мигрирующие и локализованные. Вторые говорят о том, что организм справляется с угрозой и образует вокруг нее барьер, не позволяющий двигаться дальше. Конечно, мигрирующая форма более опасна, так как не всегда получается быстро выявить ее нахождение в теле человека.

Как лечить?

Как отмечает врач, при наличии личинки в глазу пациенту проводится комплексное лечение. Это и протовопаразитные препараты, и хирургическое вмешательство, чтобы извлечь личинку. Ведь, даже если паразит умер после лекарств, он начинает разлагаться, что опять же может вызвать воспаление и другие разные патологии. Все манипуляции проводятся строго медицинскими специалистами. В противном случае, если паразит будет расти и мигрировать в организме человека, это может привести к печальным последствиям, вплоть до потери зрения.

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