«Шокировал всех»: мужчина вышел из комы за два часа до отключения системы жизнеобеспечения

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Врачи были уверены, что у мужчины нет шансов.

В Австралии мужчина, который провел в искусственной коме 33 дня, внезапно вышел из этого состоянию всего за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения.

Как пишет Yahoo News, страдающий от редкого наследственного заболевания Кайл Хили очнулся в последний день, который отвели ему врачи. Несколько месяцев назад австралиец внезапно потерял сознание, а его дыхание остановилось. Врачи экстренно ввели его в медикаментозную кому, однако их прогнозы были неутешительными — родственников предупредили, что у мужчины почти нет шансов выкарабкаться. Через месяц доктора заявили, что в течение 48 часов отключат Кайла от системы жизнеобеспечения.

«Каким-то чудесным образом он не просто отреагировал, он шокировал всех нас, проснувшись полностью, с открытыми глазами, вдыхая собственными легкими, а у него оставалось лишь несколько часов, прежде чем с ним бы попрощались», — рассказала его близкая подруга Эрин.

Болезнь Брутона, из-за которой мужчина оказался в коме, влияет на выработку иммунных молекул, из-за чего молодого человека может убить даже самая незначительная инфекция. У австралийца серьезные проблемы с дыханием и ему требуется срочная трансплантация легких, однако медицинские препараты могут добить иммунную систему мужчины и привести к его смерти. Жена Хили ответила, что ее муж старается оставаться позитивным и с умом использовать время, которое ему отведено, чтобы жить полной жизнью.

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