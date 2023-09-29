Во Франции начали уничтожать виноградники из-за падения экспорта вин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Steffen Trumpf; 5-tv.ru

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Что ждет местных виноделов и как власти страны будут решать проблему?

Фермеры и виноделы Франции грустят. Рекордные урожаи винограда их вовсе не радуют. Все потому, что спрос на местные вина тоже рекордно, но упал.

Французский минсельхоз предлагает виноделам найти новые источники дохода, а фермерам уничтожить виноградные поля. В чем проблема — разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму возрождают старинную профессию. На легендарном заводе «Массандра» открылась школа бондарей. Так называют специалистов по созданию деревянных бочек для вина. Зачем это нужно — читайте в нашем материале.