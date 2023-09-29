Законопроект о бюджете на три года внесли в Госдуму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА; 5-tv.ru

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Раньше материалы привозили в бумажном виде, сейчас — впервые полностью в электронном.

Законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года сегодня внесли в Госдуму. Причем буквально — главный финансовый документ страны в специальном портфеле доставили сотрудники фельдъегерской службы.

Раньше материалы привозили в бумажном виде, сейчас — впервые полностью в электронном. Приблизительные доходы, заложенные в бюджет на следующий год, — 35 триллионов рублей, расходы — более 36 триллионов.

Прогнозируемое замедление инфляции — до 4,5%. В качестве приоритетных направлений заявлены социальная поддержка, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов.

Почти три триллиона рублей будет направлено на нацпроекты «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Цифровая экономика».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что увеличение МРОТ в 2024 году повысит зарплаты более 4,5 миллиона россиян.