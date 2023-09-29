Игоря Николаева тайно выписали после операции на сердце

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Чтобы общественность не видела артиста, к больнице пригнали BMW.

Народного артиста РФ Игоря Николаева тайно выписали из НМИЦК имени Чазова после серьезной операции на сердце, сообщает Telegram-канал Mash.

Утоняется, что на выписку пригнали автомобиль BMW к черному входу. К слову, артист быстро пошел на поправку после плохих новостей о его здоровье, которые перепугали фанатов.

По данным журналистов, никаких осложнений от аортокоронарного шунтирования не выявлено, патологий в анализах нет. Медики настоятельно порекомендовали знаменитости больше времени уделять отдыху и категорически воздержаться от алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шуфутинский прервал молчание о состоянии Николаева. Тогда он заявил, что угодивший в больницу с сердечным приступом композитор медленно, но верно идет на поправку.