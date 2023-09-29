«Только вперед»: Костомаров поделился видео тренировки в бассейне

Фигурист Костомаров впервые показал на видео, как плавает в бассейне

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко;Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman; 5-tv.ru

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Чемпион продемонстрировал отличные навыки в плаванье.

Фигурист Роман Костомаров впервые показал на видео, как плавает в бассейне. Уникальный ролик олимпийский чемпион опубликовал в личном блоге.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал спортсмен публикацию в Telegram-канале.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией в начале 2023 года. Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. В общей сложности, Роман уже пережил 16 операций.

Несмотря на трудности и сомнения после ампутации, его другу Илье Авербуху удалось уговорить Костомарова принять участие в своем шоу, которое состоялось в Сочи.

Ранее спортсмен сообщал, что поставил себе цель адаптироваться к новой жизни и максимально натренироваться. Костомаров прикладывает усилия к тому, чтобы научиться чувствовать себя комфортно. Он также уверен, что обязательно выйдет на лед снова.

«Как будет получаться? Я не знаю. Но я точно знаю, что выйду», — говорил Костомаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что Костомаров довел россиян до слез трогательным видео.