Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса в свои 48 лет имеет за плечами яркую биографию.

Бывшая жена Александра Домогарова Наталья Громушкина может похвастаться насыщенной личной жизнью. Возлюбленных она выбирала среди коллег по актерскому цеху и уходила всегда сама.

29 сентября артистке исполнилось 48 лет. О самых примечательных страницах из ее жизни рассказало издание StarHit.

Громушкина родилась в интеллигентной семье и получила возможность всесторонне развиваться. Она посещала музыкальную школу, ходила в театральную студию, пела в ансамбле, впервые поднявшись на сцену в 11 лет.

Сразу две трагедии

Когда будущей знаменитости было 19 лет, погиб ее брат Павел, и семья очень тяжело переживала утрату. Сама Наталья ждала ребенка от возлюбленного.

Родители не поддержали ее желание стать матерью и заставили сделать аборт. Чтобы прийти в себя, актриса с головой погрузилась в творчество.

Так у нее появился новый возлюбленный — капитан команды «Эскадрон гусар» Валерий Закутский. Одновременно карьера набирала обороты, Громушкиной начали предлагать роли в кино.

Бурный роман

А во время работы над театральной постановкой звезда познакомилась с Александром Домогаровым. И, хотя актер был женат, да и сама Громушкина несвободна, роман все же случился, причем довольно бурный. Брак они заключили в 2001 году.

«Расставались мы многократно. Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама, или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте — немало. Сначала мне казалось, что я неправильно себя веду, потому что маленькая», — рассказывала в одном из интервью актриса.

В итоге разрыв все же произошел, а одновременно Наталья была вынуждена уйти из Театра на Малой Бронной, администрация которого, по словам самой знаменитости, отказалась продлевать контракт, «выбрав Домогарова».

Кстати, актер пытался вернуть бывшую жену, но Громушкина была непримирима и подала на развод. Официально пришлось расходиться через суд.

Рассталась по телефону

Второй, но уже гражданский брак звезды с Ильей Оболонковым, продлился шесть лет. До того как вновь связать себя отношениями, Наталья родила сына Гордея.

В семье артистов также появилась на свет дочь Илиана. И вновь именно Громушкина стала инициатором разрыва — решила, что исчерпала себя в отношениях.

О своем решении звезда сообщила мужу по телефону, попросив съехать до того момента, когда вернется с гастролей. Однако теплые отношения супругам сохранить все же удалось.

«Все мои бывшие остаются для меня близкими людьми, несмотря на прошлые ссоры и скандалы. Знаете, надо всегда оставлять после себя светлое и доброе. И только с такими чувствами можно идти дальше, а я хочу этого», — говорит звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Александр Домогаров скрывает имя новой супруги.