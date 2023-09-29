«Неуважаемые душнилы»: мать Костенко осадила хейтеров дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда попала под огонь за откровенную одежду.

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов опубликовали в сети семейную фотосессию. На снимках беременная в четвертый раз звезда продемонстрировала публике максимально откровенный наряд.

Ее платье настолько открытое, что подписчики сравнили его с купальником. Также критические замечания пользователей вызвало участие в съемке детей.

«В таком наряде и с детьми. Что у этой женщины в голове?!»;

«Костенко выбрала платье гулящей женщины, детей одели как школьников, а Тарасов будто за хлебом вышел в магазин. Они вообще договаривались о нарядах?» — возмутились фолловеры.

Мать Костенко Виктория Щербакова сразу же заступилась за модель, резко осадив хейтеров. Она порекомендовала критикам завести своих детей и указывать им, как и в чем позировать перед камерами.

«Совсем неуважаемые мною душнилы! Предлагаю вам родить детей, вырастить их и комментировать, как и в чем позировать. Вашего мнения никто не спрашивал! Не благодарите. Настя, ты лучшая!» — отрезала родственница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей.