«Всем бы такую бабушку»: 59-летняя Лолита показала себя в купальнике
Лолита показала видео в купальнике с отдыха
Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru
Певица предстала перед аудиторией в сети в черном купальнике.
Певица Лолита показала себя в купальнике. Сейчас артистка отдыхает в теплых краях. Она решила продемонстрировать своим подписчикам, какой бабушкой она будет.
В своем Telegram-канале артистка опубликовала видео, где она стоит в черном купальнике и запрещает некому Игорю сходить в туалет в бассейне, так как она уже сделала это сама.
«Когда я стану бабушкой, это будет выглядеть так», — подписала ролик исполнительница.
Преданные поклонники Лолиты не смогли пройти мимо такого видео и стали писать ей в комментариях комплименты.
«Лолита, вы огонь»;
«Какая ты классная! Лола, ну пример всем женщинам. Обожаю тебя как человека»;
«Всем бы такую бомбезную бабушку. Тогда в мире станет ярче и позитивнее. Лолочка, обожаю», — написали фанаты певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита сделала трогательное признание.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ