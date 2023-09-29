Минобороны РФ сообщило о девяти групповых ударах по складам боеприпасов ВСУ
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Фото: ТАСС / ТАСС
Российским войскам удалось ликвидировать арсеналы оружия и пункты дислокации боевиков.
Девять групповых ударов нанесли российские военные по украинским целям в период с 24 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.
«Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников», — уточнили в ведомстве.
Таким образом, уничтожены:
- пункт управления формирования «Иностранный легион»,
- два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.
Кроме того, были нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях.
Удар за ударом: как работают российские танкисты в зоне спецоперации
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин принял в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.