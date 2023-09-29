Минобороны РФ сообщило о девяти групповых ударах по складам боеприпасов ВСУ

Фото: ТАСС / ТАСС

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Российским войскам удалось ликвидировать арсеналы оружия и пункты дислокации боевиков.

Девять групповых ударов нанесли российские военные по украинским целям в период с 24 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

«Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, уничтожены:

пункт управления формирования «Иностранный легион»,

два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, были нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях.

Удар за ударом: как работают российские танкисты в зоне спецоперации

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин принял в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.