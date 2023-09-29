Лежали с 2001 года? В Гималаях нашли следы погибшей экспедиции

Фото: www.globallookpress.com / Firdous Nazir

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На месте был обнаружен мокрый дневник, последняя запись в котором была сделана 22 года назад.

Группы экспедиции из Нижнего Тагила обнаружили в Гималаях останки погибших туристов. Об этом сообщает издание KP.RU.

На леднике лежали полуистлевший рюкзак, грелка, почти разложившийся мешок для сна, а также горелка с баллоном. Под камнями были найдены термос с водой производства США, нож и фонарик.

Одна из членов группы рассказала, что ниже от слива горной реки нашли кости. На данный момент нельзя с полной уверенностью сказать о том, что останки принадлежат людям.

Однако и животные на такой высоте уже не встречаются. Под клапаном рюкзака был мокрый дневник, последняя запись в котором датирована 16 сентября 2001 года.

В нем были небольшие выписки на английском и бенгальском. Тагильчане забрали записи с собой, чтобы при случае решить загадку погибшей экспедиции.

Гималаи — это очень молодые, «живые» горы, здесь очень часто бывают лавины, камнепады, подвижки ледника. Одна из записей дневника гласит: «Это очень красивые горы, но очень опасные».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мумии двух убитых мужчин нашли в заколоченном погребе в Кузбассе.