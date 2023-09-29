Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Соответствующий указ подписал российский лидер.

Граждане Украины могут приезжать в Россию без виз, а только по внутренним паспортам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Из документа следует, что российскую границу смогут пересекать украинцы на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Если границу пересекают дети, то при себе необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт законного представителя.

Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямой рейс из России на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года. На острове ждут российских туристов, известно, что в Санье уже заработал терминал аэропорта.