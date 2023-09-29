Волшебные эмоции: школьникам из новых регионов вручили российские паспорта в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Торжественная церемония прошла в Музее Победы.

Школьники из новых регионов нашей страны получили свои первые российские паспорта. Торжественное мероприятие состоялось в Музее Победы в Москве. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Всего было вручено 20 паспортов. В торжественной церемонии принял участие депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Сегодня у нас торжественное мероприятие произошло. Двадцать детишек из четырех воссоединившихся областей получили паспорта. Это первый серьезный документ в их жизни», — отметил Сергей Колунов.

Депутат добавил, что 30 сентября — День воссоединения четырех новых областей. Сегодня там идет огромная работа, выдано более двух миллионов паспортов, российские строители восстанавливают инфраструктуру, чтобы люди обрели нормальные условия для жизни.

Один из школьников, получивших паспорт, Владимир из города Энергодар Запорожской области. Мальчик рассказал, что испытывает шок и радость. А еще ему кажется, что он сразу повзрослел.

«У меня теперь есть именно свой паспорт. И то, то что мне его вручили так торжественно, тем более, в этом музее, и тем более, в Москве. И дали даже возможность тут побывать», — говорит школьник.

А ученица восьмого класса Арина из Луганска призналась, что очень волновалась перед вручением.

«Сегодня во время вручения это были очень захватывающие эмоции, которые я запомнила на всю жизнь. Они были волшебными. Я раньше не могла подумать, что буду получать паспорт в Москве», — поделилась школьница.

Кроме того, в Музее Победы открылась фотовыставка «Вместе», посвященная Дню воссоединения регионов с нашей страной. В экспозиции собрано более 50 снимков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов.