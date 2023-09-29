Заметили единицы: ТОП-5 киноляпов в фильме Гайдая про приключения Шурика

Фото: www.globallookpress.com / Georg Ter-Ovanesov

Читайте нас в: Дзен Новости

Смотреть эту картину как раньше у вас больше не получится.

Фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая вышел в прокат в 1965 году и с тех пор заслуженно получил любовь нескольких поколений отечественных зрителей. Из года в год поклонники советского кино пересматривают историю путешествий Шурика, но мало кто замечал пять забавных проколов, которые допустили сценаристы и режиссеры.

И спустя 50 лет эти моменты вызывают бурные споры среди преданных фанатов советской классики. Проверьте, заметили ли эти недочеты и вы.

Главней всего погода в доме?

Так, в одном из эпизодов Шурик, случайно попавший на исправительные работы за вопиющее, но честное поведение в общественном транспорте, мокнет под дождем в ожидании автобуса. Промочив куртку до нитки, Шурик попадает-таки в автобус, где его одежда мгновенно становится сухой: о непогоде напоминают только небольшие пятна на плечах.

Драка с подвохом

Уже в следующем моменте, когда Федя устраивает в автобусе потасовку, из окон вылетает сначала книга Шурика, а потом и кепка, которая была на голове у хулигана. Через некоторое время герои попадают в отделение милиции, где дают показания, а пропавшие вещи оказываются уже при них.

Злая собака

Пытаясь спасти Лиду от злого пса, караулящего вещи и вход в подъезд, Шурик разрабатывает хитрый план. Он «заряжает» кусок колбасы снотворным, а потом бросает его животному.

Позже умный питомец съедает «мясной батон», а таблетки выплевывает. Вот только на руку этот эпизод режиссерам не сыграл: дело в том, что Шурик спрятал в колбасу четыре таблетки, а пес позже выплюнул пять таблеток, пишет РБК Стиль.

Мелочь, а приятно

В эпизоде на рынке герой Юрия Никулина продает леденцы. Покупающие конфеты дети кидают монетки в знаменитую кошку-копилку.

Позже становится понятно, что мошенник усовершенствовал ее: вместо дна там находится жестяная банка, из которой он высыпает деньги себе в карман.

В какой-то момент герой Никулина, замешкавшись, роняет одну монетку, что указывает на существование дыры в штанах. Позже она исчезает из кадра, будто бы ее там и не было.

Пагубное пристрастие

На складе Балбес ворует бутылку вина. Сосуд со спиртным он прячет во внутренний правый карман.

Уже спустя несколько минут в кадре начинается погоня и сражение между мошенником и Шуриком с использованием подручных вещей. Главный герой, выхватывая рапиру, ранит Балбеса.

На груди жулика выступает красное пятно, которое оказывается вином из разбитой бутылки. Вот только сосуд теперь оказывается с левой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, какой киноляп едва не испортил впечатление от фильма про Остапа Бендера и 12 стульев.