Шариков, Мэйби Бэйби и Римская империя: главные мемы этой недели

Фото: Кадр из к/ф «Собачье сердце ». Режиссер: Владимир Бортко , 1988 г.

Над чем недавно смеялись пользователи интернета?

Каждый любит посмеяться, а конец недели — лучшее время для веселья. Лучшие мемы недавнего времени опубликовал портал Memepedia.

Самоуверенный Шариков

Мем с Полиграфом Шариковым из картины «Собачье сердце» существует уже давно, но именно на этой неделе он обрел новые очертания. Мем «Самоуверенный Шариков» высмеивает людей, которые о чем-то заявляют, но слабо разбираются в теме.

Римская империя

www.globallookpress.com / Xu Nizhi; tiktok/ Kate4kaaaaaaaaaaaaaaaaaa; 5-tv.ru

В социальной сети TikTok появился новый тренд — его запустил шведский блогер. Он выложил видео на платформу и подписал: «Девушки, вы даже не представляете, как часто мужчины думают о Римской империи».

Такое видео очень сильно заинтересовало представительниц прекрасного пола. И они стали выяснять, действительно ли мужчины думают об исчезнувшем государстве.

Сейчас этот мем становится только популярнее. Девушки спрашивают у своих парней и отцов про некогда великую державу и в ответ получают подтверждение, что мужчины и вправду часто задумываются о Римской империи.

Дипфейки с Мистером Бистом

Имя популярного блогера регулярно обрастает мемами — так произошло и в этот раз. Русскоязычные пользователи TikTok стали выгружать видеоролики с дипфейк-обработкой: по их сюжету он якобы переехал в Россию и начал тут буянить.

Мистер Бист перрехал в Россию. Скриншот YouTube / AT BOY

Нейросеть переводит мемы на русском языке

Нельзя сказать, что этот тренд свежий, но он продолжает активно развиваться. С каждым днем нейросеть переводит все больше русских видео-мемов на иностранные языки — получается некий «мем про мемы».

Фанаты Мэйби Бэйби вновь активизировались

Известно, что у Мэйби Бэйби очень активная фанбаза. А как раз недавно певица выложила свой новый клип на YouTube. Это заставило комментаторов активизироваться и вновь начать публиковать свои мемы в комментариях.

Instagram* / frend_baby

«Завтра в 12 часов, всем заводом собираемся в актовом зале для прослушивания данной композиции, говорят начальник производства даже взял выходной — чтобы как следует насладиться новым шлягером»;

«Привет, Мэйби Бэйби. Я — простой арматурщик цеха ЖБИ-2 города Калининграда, решил включить твой прекрасный трек бригадиру. В итоге слушаем всем заводом, приехал директор, слушает вместе с нами, всем выписал премию и сказал, что будем работать и в ночную смену», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мем с печальным плюшевым Гарфилдом покорил TikTok.

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