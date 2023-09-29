Долгая дорога домой: как тысячи жителей Карабаха пытаются попасть в Армению

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Путь из-за накопившихся пробок занимает у беженцев свыше 30 часов.

Почти две трети жителей покинули Нагорный Карабах — более 88 тысяч человек уехали. Дорога из-за накопившихся пробок занимает у беженцев свыше 30 часов.

В пути им оказывают помощь и российские миротворцы. Многие переселенцы уже добрались до границы — как их встречают в Армении, узнал корреспондент «Известий» Айк Арутунян.

«Добро пожаловать домой», — говорит один из добровольцев.

С этими словами волонтеры встречают беженцев на границе Армении с Нагорным Карабахом. У многих нет даже воды, не говоря уже о продуктах и деньгах.

Тысячи людей из Нагорного Карабаха продолжают прибывать в Армению, поток беженцев не прекращается даже ночью. Из-за больших пробок люди вынуждены проводить в дороге 30-35 часов, хотя ехать всего 70 километров.

В первую очередь на автобусах отправляют детей и стариков. Остальные — пока в своих домах, чтобы не занимать и без того дефицитные посадочные места.

Российские миротворцы доставили в Степанакерт — крупнейший город Нагорного Карабаха — 12 тонн гуманитарного груза. По дороге военные помогают мирным жителям, которые самостоятельно пытаются добраться до Армении.

Оставшимся передают питьевую воду, хлеб и детское питание. Из Нагорного Карабаха в Армению выехали уже две трети жителей — это почти 90 тысяч человек.

Кто-то физически не в состоянии покинуть дом. Вот азербайджанские военные успокаивают 90-летнюю жительницу опустевшего села — ее доставили в больницу миротворцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе.