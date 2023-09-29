Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым социальные гарантии для участников СВО

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС

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Наши бойцы должны получать все положенные выплаты.

Полное материальное обеспечение и все положенные выплаты должны быть как у добровольцев, так и у кадровых военнослужащих Минобороны. Это еще раз подчеркнул президент на встрече с заместителем Минобороны Юнус-Беком Евкуровым, а также Андреем Трошевым.

Ему ранее поручили заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения различных боевых задач.

«Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи. <…> У нас создан фонд „Защитники Отечества“, и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что боеприпасов и вооружения нашей армии в зоне спецоперации хватит. В этом заверили главу Минобороны Сергея Шойгу в Подмосковье на заводе по производству высокоточных ракет.