Достойная награда: российским бойцам вручили сертификаты за уничтожение Leopard

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Бронемашину выследил расчет разведывательного беспилотника, когда ВСУ двигались в сторону российских позиций.

По миллиону рублей за уничтожение немецкого танка Leopard получили бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Бронемашину выследил расчет разведывательного беспилотника, когда ВСУ двигались в сторону российских позиций.

Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 попал точно в цель. С начала проведения спецоперации денежные сертификаты за уничтожение и захват техники противника уже получили более десяти тысяч наших бойцов.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском.