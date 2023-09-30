Теракт в воздухе и вспышка ВИЧ: самые загадочные и громкие преступления в истории СССР

До сих пор неизвестно, кто устроил в 71-м теракт на рейсе Москва — Симферополь

Фото: © РИА Новости / Игорь Костин

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Дела, которые привели в ужас советских граждан, но так и остались нераскрытыми.

История криминалистики СССР знает множество случаев, когда виновных находили исключительно по косвенным уликам. Однако порой, к сожалению, бывали ситуации, когда виновник оставался на свободе. Самые громкие и загадочные преступления времен Советского Союза — в подборке 5-tv.ru.

Убийство первой жены Сергея Есенина

Одним из громких убийств знаменитостей, которое до сих пор вызывает множество вопросов, можно считать расправу над советской театральной актрисой Зинаидой Райх. Первая жена Сергея Есенина, которая позже стала супругой Всеволода Мейерхольда, была зверски убита в ночь с 14 на 15 июля 1939 года в своей квартире в Брюсовом переулке.

В совокупность напавшие нанесли ей 17 ножевых ранений. Райх скончалась по дороге в больницу.

Актриса Зинаида Райх была убита летом 1939 года. www.globallookpress.com / Viktor Gritsuk

Расследование привело правоохранителей к трем «домушникам», специализирующимся на квартирных кражах, и в 1941 году по решению Верховного суда СССР их расстреляли. Однако никто из окружения актрисы в их вину так и не поверил хотя бы потому, что ничего ценного из квартиры не пропало.

Теракт на борту самолета Москва — Симферополь

Самолет Ту-104 упал сразу после вылета. Куров Александр / ТАСС

Авиакатастрофа пассажирского самолета Ту-104, причиной которой стал взрыв на борту, до сих пор остается одним из самых загадочных и трагичных происшествий второй половины ХХ века в СССР. Бомба взорвалась в самолете, следующем из Москвы в Симферополь, почти сразу после вылета из Внуково.

Самолет упал в 71-м под Наро-Фоминском, в катастрофе погибли 25 человек. Результаты расследования привели к тому, что причиной трагедии стал теракт.

Заряд был спрятан между сидением и стенкой. Кто именно пронес на борт бомбу, правоохранители так и не выявили, равно как и организаторов теракта.

Массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией

Вспышка заражения ВИЧ в Элисте стала первой для СССР. © РИА Новости / Тур

В 1988 году в СССР была зафиксирована первая массовая вспышка заболевания ВИЧ. Удар на себя принял город Элиста, где опасный вирус нашли более чем у 70 детей, а также нескольких взрослых.

Примечательно, что все больные за некоторое время до этого лечились в одной и той же больнице. По одной из версий, именно халатность врачей привела к печальным последствиям. По другой — применение экспериментального препарата с иммуноглобулинами, которые были изготовлены на основе непроверенной донорской крови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых громких нераскрытых убийствах в истории России.