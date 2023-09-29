«Я уже привык»: Игорь Бриль оказался на волоске от смерти в карете скорой помощи
В Москве экстренно госпитализировали джазового пианиста Игоря Бриля
Фото, видео: Машков Юрий / ТАСС; www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru
Пианист сам вызвал себе скорую, однако первая помощь не помогла. Что с ним произошло?
Композитор и джазовый пианист Игорь Бриль оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист сам вызвал себе скорую помощь, почувствовав недомогание. Первым признаком стало онемение конечностей, затем Бриль ощутил покалывание в кончиках пальцев.
Прибывшие медики оказали ему первую помощь, однако она не помогла, и тогда врачи решили госпитализировать Игоря Михайловича. В пути, по информации издания, у него чуть не остановилось сердце.
«В больнице специалисты провели ему электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение», — говорится в материале.
В беседе с 5-tv.ru Бриль сообщил, что уже находится дома. В больнице, по его словам, ему пришлось пробыть полтора дня под наблюдением врачей.
«Все нормально, просто купировали приступ. Я уже привык к этому», — признался артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорю Николаеву может понадобиться еще одна операция.