Взрыв произошел в мечети в Пакистане, под обломками могут быть до 40 человек

Взрыв произошел в одной из мечетей Пакистана, который привел к обрушению крыши. Об этом пишут местные СМИ.

По данным газет, под обломками могут находиться от 30 до 40 человек. Сообщается и о том, что в результате могли погибнуть два человека, а пять, предварительно, получили травмы.

#BREAKING: Powerful blast in a mosque in Hangu District, KPK caused significant damage to the mosque's structure.



Reports suggest that several individuals may be trapped under the rubble, raising concerns of multiple casualties. pic.twitter.com/WJSyARd3Xx