«Детская позиция»: как бы сложилась жизнь героев фильма «Москва слезам не верит» в реальной жизни

Фото, видео: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит». Режиссер: Владимир Меньшов , 1979 г.; Личный архив Андрея Сберовского; 5-tv.ru

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Какая семья получилась бы у Екатерины Александровны и Георгия Ивановича?

Советский фильм «Москва слезам не верит» по праву считается одним из лучших в своем жанре. Зрители всей душой полюбили героев и переживали за них, как за своих знакомых или даже родных. Как бы могла сложиться их жизнь, узнал 5-tv.ru.

Кадр из к/ф «Москва слезам не верит». Режиссер: Владимир Меньшов, 1979 г.; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

Каждая сделала выбор

Психолог Андрей Зберовский считает, что, несмотря на то, что фильм вышел еще в 1980 году, он актуален и в наши дни. Например, одна из героинь Антонина, которая вышла замуж за простого рабочего, такого же, как она сама, показывает настоящую семейную жизнь.

И пусть больших успехов они не добились, но зритель видит их счастье, которое создано через общее понимание жизни.

«А вот Людмила, которая пыталась перескочить через несколько ступенек вверх, которая построила отношения с известным хоккеистом Сергеем Гориным, она, в итоге, потеряла мужа, который, к сожалению, не смог удержаться на олимпе и который в лучах славы просто спился», — говорит эксперт.

При этом Людмила, по мнению психолога, просто не понимала супруга и не сумела вовремя подставить плечо, что привело к неприятному финалу их отношений.

Оставили интригу

Что касается главной героини Екатерины Александровны Тихамировой, совершив в юности глупость, женщина занялась карьерой, причем весьма успешно.

«Женщина, которая делает карьеру, опираясь на себя, она почти всегда остается одна. Неудивительно, что ее биография личная женская не сложилась. Неудивительно, что в конце концов к ней прибивается пусть культурный, интеллигентный, но все-таки простой слесарь Георгий Иванович», — считает Зберовский.

Психолог отмечает, что в реальной жизни действительно часто бывает именно так: когда сильная и успешная женщина сходится с мужчиной ниже нее по статусу. Одна в таких случаях бывают сложности, когда, несмотря на разницу статусов, мужские амбиции берут верх, и партнер хочет быть в отношениях лидером.

В фильме «Москва слезам не верит» сценарист оставляет для зрителей интригу: останутся ли герои вместе. Ведь зачастую в реальной жизни дисбаланс приводит именно к расставанию таких пар.

Детская позиция

Сексолог Лариса Никитина называет главную героиню Екатерину Александровну взвешенной и рассудительной женщиной, но при этом та травмирована предыдущими отношениями и предательством, которое она пережила. И доверия к мужчинам у Тихомировой больше нет.

«Такая неожиданная встреча с Георгием Ивановичем, конечно, ее всколыхнула, все здорово. Но он не совсем ей пара. У них разные социальные уровни. Ей надо было доказывать, что она хорошая, что она лучшая, что она может. А он живет немножко по-другому: у него внутри все спокойно. Он мог бы, но не стал», — объясняет специалист.

Сексолог отмечает, что герой ведет себя слегка по-детски: как только возникает сложность, он просто убегает, а не приходит разобраться в ситуации. При этом его все же можно назвать настоящим мужчиной, который умеет брать ответственность. Но один на один с женщиной он предпочитает убегать.

Кто главный?

По мнению Никитиной, если бы Екатерина Александровна и Георгий Иванович все же начали бы жить вместе, у них всегда бы возникали вопросы лидерства в семье.

«Скорей всего, ей было бы непросто в таких отношениях. Ей сложно переключиться, она привыкла всю жизнь решать сама. Георгию Ивановичу пришлось бы смириться с тем, что его жена достигла в жизни гораздо большего», — считает эксперт.

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