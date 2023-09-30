Поймут только взрослые: ТОП-5 недетских моментов из «Шрека»
ТОП-5 моментов из мультфильма «Шрек», которые поймут только взрослые
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Школьники-хипстеры и закомплексованный лорд Фаркуад. Что еще в мультфильме смекнут только люди постарше?
Серию мультфильмов «Шрек» обожают взрослые и дети. Ведь в картине про зеленого гиганта много отсылок для более старшей аудитории, а сама история интересная и захватывающая. Сайт 5-tv.ru сделал подборку моментов из мультфильма «Шрек», которые поймут только взрослые.
Похотливый волк
Все привыкли, что волк главный враг поросят. Но в «Шреке» он испытывает к свиньям немного другие интересы.
Когда хищника обнаружили в постели принцессы Фионы, он был занят весьма интересным занятием. А именно пролистывал журналы для взрослых. А вот волчатам читать такое еще рано.
Похотливый волк читает журналы для взрослых.
Шрек был оценен сполна
У многих в памяти отложилось, как Шрек превратился в человека во второй части картины. Но отнюдь не все помнят, что из-за резких физических изменений огр очень сильно потерял в весе. Да так, что с него слетели штаны. Впрочем, такой расклад очень сильно понравился рядом стоящим дамам, которые были удивлены, увидев достоинство Шрека.
Девушки в шоке от достоинства Шрека.
Кот в сапогах явно любит побаловаться мятой
В реальной жизни мята для котов, как наркотик для человека. Стража Тридевятого королевства, видимо, знает, что говорящим питомцам такое употреблять нельзя. При обыске правоохранители сказочного мира находят кошачью мяту у персонажа актера Антонио Бандераса. Но питомец ответил в канонах любителей запрещенных веществ.
«Это не моя травка», — возразил Кот в сапогах.
Кот в сапогах любил побаловаться кошачьей мятой.
Школьники-хипстеры
В третьей части мультфильма Шрек с друзьями отправился на поиски Артура в одно из элитных образовательных учреждений. Место знаний было олицетворением стереотипной американской школы.
Там и мальчик в брекетах, который играет в D& D (Dungeons& Dragons) со своим другом. Пафосные девчонки, которые испытывают отвращение при виде огра. А также старшеклассники-хипстеры, которые вываливаются из задымленной кареты в очень «хорошем настроении».
Школьники в задымленной карете.
Закомплексованный лорд Фаркуад
Все фанаты мультфильма помнят, что лорд Фаркуад не обладал выдающимся ростом, был довольно низким.
Когда Осел и Шрек увидели дворец правителя сказочных земель, то огр задал говорящему зверю очень интересный вопрос.
«Как думаешь, он этим замком что-то компенсирует?» — спросил Шрек.
Но многие фанаты мультфильма думают, что речь была не только о росте.
Замок Лорда Фаркуада.
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