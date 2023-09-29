Без сюрпризов не обошлось: как россияне будут отдыхать в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Juan Barbosa

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Россиян ждут длинные майские и четыре шестидневные рабочие недели. К каким неожиданным сюрпризам готовиться работающему населению?

Правительство утвердило календарь выходных дней и праздников на 2024 год. Работающим россиянам преподнесли сюрпризы: так, в новом году работающих соотечественников ждут три шестидневных рабочих недели, и не только.

Согласно опубликованному проекту, в 2024 году будет 248 рабочих дней и 118 выходных и праздничных (при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными), что позволит спланировать наиболее удобное время для отпуска. Январь, как и во все предыдущие годы, откроется длинными праздниками. Но в отличие от 2023, отдыхать россияне будут не десять дней, а всего семь: вторник, 9 января, станет первым рабочим день нового года, а 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

В феврале можно ожидать сокращенный рабочий день в четверг, 22 февраля. Он будет предварять три выходных дня, посвященных Дню Защитника Отечества. 7 марта также вошло в список сокращенных рабочих дней. За ним будут идти три выходных дня (8, 9 и 10 марта) в честь Международного женского дня.

В апреле 2024 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля. 27 апреля — суббота, но из-за переносов, связанных с майскими праздниками, ее сделали рабочей. 28, 29, 30 апреля и 1 мая россиянам дадут возможность перевести дух.

В мае, помимо праздника Первомая, работающие россияне смогут рассчитывать на четыре выходных подряд в честь Дня Победы. Откроется серия 9 мая и завершится 12 числом.

12 июня в России отмечают День России, поэтому предшествующий ему день, 11 июня, будет сокращенным.

Конец октября и начало ноября откроются сразу двумя шестидневными рабочими неделями подряд. Завершатся они праздничными днями 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. 2 ноября станет рабочим вместо 30 апреля (вторник).

В конце декабря россиян ждет последняя шестидневная рабочая неделя в году. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни. Затем начнутся новогодние каникулы.

Напомним, что согласно ТК пятидневные рабочие недели оплачиваются работодателями в полном размере вне зависимости от количества рабочих и праздничных дней в месяце. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, либо компенсируются выходным в любой другой день.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов.