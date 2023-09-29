Решение принято: когда на АЗС снизят цены на топливо

Новак поручил принять меры по снижению цен на топливо на АЗС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Это касается как станций крупных компаний, так и частных бензоколонок.

Срочные меры для снижения цен на топливо поручили принять в правительстве. Это сделал вице-премьер Александр Новак на внеочередном совещании с представителями нефтяных предприятий.

Это касается как АЗС крупных компаний, так и частных бензоколонок. Для этого, в первую очередь, таможня и налоговики должны жестко контролировать запрет на экспорт топлива, введенный неделю назад.

Он касается всех стран, кроме входящих в Евразийский экономический союз, а также Абхазии и Южной Осетии. Также Новак поручил обеспечить баланс спроса и предложения на топливо в южных регионах России — там местные аграрии жаловались на дефицит бензина.

Ранее 5-tv.ru писал, что нормализовать ситуацию с ценами на топливо потребовал Владимир Путин на совещании с министрами. Президент без всякой иронии назвал нефтяных гигантов курицей, которая несет золотые яйца в бюджет России.