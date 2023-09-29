Поздно заметил: микроавтобус серьезно смял легковушку в Якутии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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Травмы получил и сам виновник ДТП, и пассажирка иномарки — обоих увезли в больницу.

Два человека серьезно пострадали в аварии в Якутии. Водитель микроавтобуса поздно заметил, что перед ним затормозила машина.

Он вырулил на встречку, где врезался в легковушку. Травмы получил и сам виновник ДТП, и пассажирка иномарки — обоих увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия произошла на трассе в Башкирии — там столкнулись фура и две легковушки. Одна машина от удара загорелась — водитель и пассажир оказались зажаты в салоне и не смогли выбраться.

Серьезно пострадал водитель второго легкового автомобиля. Очевидцы помогли ему выбраться из салона, после мужчину госпитализировали.