Без хлеба нет обеда: от каких пищевых традиций из СССР стоит отказаться

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Первое, второе и компот — таким был рецепт идеального приема пищи раньше. Как изменились правила спустя годы?

Кулинарные традиции советского времени сформировали пищевые привычки, которые существуют до сих пор. Однако более половины из них вредны и даже опасны. От каких правил питания из прошлого надо избавиться?

Есть хлеб везде и всегда



Во многих домах без хлеба не садились даже за стол. www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Практически каждый прием пищи, будь то завтрак, обед или ужин, сопровождался свежим куском батона. В СССР такое правило действовало по двум причинам: быстрее насытиться и сэкономить на других продуктах.

Хлеб добавляли в котлеты и другие блюда, а белую выпечку считали полезной. Сейчас многие любят полакомиться круассаном или сочником на завтрак, но не многие знают, что белый хлеб практически не содержит клетчатку, витамины и минералы.

Польза или вред? При переработке белой муки разрушается до 70% клетчатки, витаминов, минеральных веществ. При частом употреблении белого хлеба повышается гликемическая нагрузка и уровень сахара в крови. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение хлебу из цельного зерна, а также ограничиваться двумя-тремя кусками в сутки.

Питье во время или сразу после еды



Питье во время или после еды считалось полезной привычкой. www.globallookpress.com / Val Thoermer

Сладкий чай после приема пищи считался обязательным ритуалом в каждой семье. Но хороший чай был в дефиците, зачастую приходилось пить компот или обычную воду. И делали это как после еды, так и во время. Запивать продукты

Польза или вред? Обильное питье после еды может привести к проблемам с пищеварением. Особенно — холодных, а не горячих напитков. Врачи рекомендуют пить любой напиток только спустя 30-40 минут после приема пищи.

Первое, второе и третье



Прием пищи обычно состоял из трех блюд. www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

На первое — суп, на второе — макароны с котлетой, на третье — компот. По такому принципу даже спустя много лет продолжили кормить детей в школе.

«Тройной» обед также присутствовал и на домашних кухнях. А золотое правило «суп не доешь — из-за стола не выйдешь» слышал почти каждый ребенок.

Система трехразового питания в СССР сложилась из-за жесткого расписания. Помимо плотного обеда на работе, люди хорошо завтракали рано утром, чтобы не остаться без сил в течение дня. А ужин приходился на поздний вечер — есть либо не успевали вообще, либо из-за голода переедали.

Польза или вред? Для тех, кто занимался тяжелым физическим трудом, обед из трех блюд был особенно важен. Это помогало людям поддерживать энергию и сохранять работоспособность.

Детям тогда тоже требовалось много энергии, так как они целыми днями могли гулять во дворе. Сейчас такой плотный обед, да и в целом рацион может привести к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

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