Без хлеба нет обеда: от каких пищевых традиций из СССР стоит отказаться
Пищевые привычки из СССР могут навредить здоровью из-за калорийности
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa
Первое, второе и компот — таким был рецепт идеального приема пищи раньше. Как изменились правила спустя годы?
Кулинарные традиции советского времени сформировали пищевые привычки, которые существуют до сих пор. Однако более половины из них вредны и даже опасны. От каких правил питания из прошлого надо избавиться?
Есть хлеб везде и всегда
Во многих домах без хлеба не садились даже за стол.
Практически каждый прием пищи, будь то завтрак, обед или ужин, сопровождался свежим куском батона. В СССР такое правило действовало по двум причинам: быстрее насытиться и сэкономить на других продуктах.
Хлеб добавляли в котлеты и другие блюда, а белую выпечку считали полезной. Сейчас многие любят полакомиться круассаном или сочником на завтрак, но не многие знают, что белый хлеб практически не содержит клетчатку, витамины и минералы.
Польза или вред? При переработке белой муки разрушается до 70% клетчатки, витаминов, минеральных веществ. При частом употреблении белого хлеба повышается гликемическая нагрузка и уровень сахара в крови. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение хлебу из цельного зерна, а также ограничиваться двумя-тремя кусками в сутки.
Питье во время или сразу после еды
Питье во время или после еды считалось полезной привычкой.
Сладкий чай после приема пищи считался обязательным ритуалом в каждой семье. Но хороший чай был в дефиците, зачастую приходилось пить компот или обычную воду. И делали это как после еды, так и во время. Запивать продукты
Польза или вред? Обильное питье после еды может привести к проблемам с пищеварением. Особенно — холодных, а не горячих напитков. Врачи рекомендуют пить любой напиток только спустя 30-40 минут после приема пищи.
Первое, второе и третье
На первое — суп, на второе — макароны с котлетой, на третье — компот. По такому принципу даже спустя много лет продолжили кормить детей в школе.
«Тройной» обед также присутствовал и на домашних кухнях. А золотое правило «суп не доешь — из-за стола не выйдешь» слышал почти каждый ребенок.
Система трехразового питания в СССР сложилась из-за жесткого расписания. Помимо плотного обеда на работе, люди хорошо завтракали рано утром, чтобы не остаться без сил в течение дня. А ужин приходился на поздний вечер — есть либо не успевали вообще, либо из-за голода переедали.
Польза или вред? Для тех, кто занимался тяжелым физическим трудом, обед из трех блюд был особенно важен. Это помогало людям поддерживать энергию и сохранять работоспособность.
Детям тогда тоже требовалось много энергии, так как они целыми днями могли гулять во дворе. Сейчас такой плотный обед, да и в целом рацион может привести к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
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