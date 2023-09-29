Рапира в мозг и коньком по горлу: ТОП-8 жутких случаев в спорте
ТОП-8 ужасающих случаев в спорте
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Сердечный приступ, разрыв горла, кома. Что еще случалось с атлетами во время соревнований?
Заниматься спортом в свое удовольствие — это здорово и полезно. Но вот профессиональные атлеты зачастую обрекают себя на страдания.
Ведь большой спорт сопровождается изнурительными тренировками, тяжелыми травмами, а иногда и летальным исходом. Портал «Культорология» рассказал про самые ужасающие случаи во время соревнований.
Обломок рапиры пронзил мозг
На Чемпионате мира по фехтованию 1982 года в Риме случилось страшное. В поединке сошлись два лучших на тот момент рапириста.
Победитель трех чемпионатов мира и Олимпиады 1980 Владимир Смирнов из СССР столкнулся с атлетом из ФРГ Маттиасом Бером, который выигрывал на Олимпийских играх 1976 года. На турнире фехтовальщики вступили в ожесточенную схватку.
В моменте рапира немецкого атлета сломалась из-за высокой нагрузки. Но уже по инерции Бер продолжил сражение и клинок пробил маску Смирнова.
Сломавшаяся рапира через глаз вошла в мозг советского атлета на 14 сантиметров. Спортсмена отправили в лучшую клинику Рима и подключили его к аппарату жизнедеятельности. Мозг Смирнова был к тому моменту уже мертв, но организм продолжал жить. Через восемь дней спортсмена отключили от аппарата, а тело отправили в СССР.
Смерть Владимира Смирнова скрыли от советской общественности.
Лезвие конька рассекло горло
Вратарь хоккейного клуба «Баффало» Клинт Маларчук в матче с «Сент Луисом» чуть не умер от ужасной травмы горла. В борьбе за шайбу сошлись двое игроков.
И в итоге они упали на лед, сбив вратаря. В суматохе один из хоккеистов резко махнул ногой.
И в тот самый момент он рассек горло вратарю «Баффало» лезвием конька. Маларчуку перерезали артерию, и кровь фонтанам брызнула на лед — люди были в шоке от увиденного.
Хоккеист потерял около полутора литров крови, но его удалось спасти. На его шею наложили около 300 швов, а в память об этом дне у спортсмена остался 15 сантиметровый шрам.
«Первое, о чем я думал в тот момент: „Я не хочу умирать на льду, на глазах у всех этих людей“. Второе: „Я не хочу, чтобы мама видела мою смерть по телевизору“», — признавался хоккеист.
Лезвие конька рассекло горло вратаря.
Подлость соперника привела к смерти
осле инцидента с Клинтом Маларчуком вратарей в НХЛ обязали носить защитные воротники.
Известно, что бокс — травмоопасный вид спорта. Но в особо неприятную ситуацию попал 21-летний спортсмен из США Билли Коллинз.
Он вышел биться в ринг против 28-летнего боксера Луиса Ресто из Пуэрто-Рики. Спортсмен с острова в Карибском море наносил удары по своему сопернику, а молодому дарованию казалось, что его бьют кирпичами.
Он не ожидал, что удары Ресто будут такими мощными. В итоге юноша проиграл бой по очкам, а его лицо было в ужасных гематомах.
В момент, когда все жали друг другу руки, отец Коллинза и по совместительству его тренер обратил внимание, что у соперника его сына слишком тонкие перчатки, и он потребовал немедленно их проверить. Оказалось, что из снаряжения боксера был удален наполнитель с конским волосом, который должен смягчать удары.
Его извлекли прямо перед боем через отверстие во внутренней подкладке перчаток. Также специалистам удалось выяснить, что в часть бинтов была вложена прокладка, пропитанная гипсовым раствором.
Именно из-за этого кулаки атлета из Пуэрто-Рики были словно кувалды. В итоге молодой боксер получил тяжелейшие травмы.
О продолжении карьеры и речи идти не могло. Юноша потерял значительную часть зрения из-за разрыва радужной оболочки и перелома глазницы.
Коллинз жил только спортом — после этого случая он потерял смысл существования и впал в глубокую депрессию. Меньше чем через год боксер погиб в автомобильной катастрофе.
Следствие считает, что причиной смерти стал несчастный случай. Но отец Коллинза уверен, что его сын свел счеты с жизнью. После этого боя Луис Ресто и его тренер были осуждены и за свой проступок отбывали тюремный срок.
Трагедия на льду навсегда посадила хоккеиста в инвалидное кресло
Ронни Келлера навсегда прикован к инвалидному креслу.
Во время хоккейного матча на спортсмене Ронни Келлере, который двигался на высокой скорости, применили силовой прием. Из-за этого атлет влетел головой в борт ледовой арены.
После этого хоккеиста доставили в реанимацию. Он получил травмы второго и пятого шейных позвонков. Этот инцидент вынудил спортсмена всю оставшуюся жизнь перемещаться в инвалидном кресле.
Нога попала в тиски
Дэвиду Бассту могли ампутировать ногу.
Футболист Дэвид Басстом стал жертвой подката. В борьбе за мяч один из игроков соперника попал ему ногой в лодыжку.
А второй футболист соперника совершал в это время подкат. В итоге ногу зажали в тиски — Басстому сломали сразу две берцовые кости.
Футболист пережил 26 операций, а некоторые врачи и вовсе склоняли его к ампутации. Продолжить игровую карьеру мужчина не смог, но он получил тренерскую лицензию.
Вратарь разорвал почку прямо во время матча
после происшествия Деян Радич завершил карьеру.
Сербский вратарь Деян Радич, выступающий за «Ростов», получил травму после столкновения с Зауром Садаевым из «Терека». Мужчина разорвал почку — после такого повреждения Радич не вернулся в большой спорт.
Столкновение лбами привело к смерти
после столкновения Сергей Перхун впал в кому.
Во время матча ЦСКА — «Анжи» вратарь «армейцев» Сергей Перхун получил серьезную травму. Футболист столкнулся с игроком соперника головами.
Из-за травмы Перхун впал в глубокую кому. Через десять дней произошла клиническая смерть. В итоге футболист скончался, так и не придя в сознание.
Сердечный приступ на поле
У Кристиана Эриксена остановилось сердце прямо во время матча.
Ситуация, которая произошла относительно недавно. В 2021 году, напомним, проходил чемпионат Европы.
Во время матча Дании и Финляндии у футболиста Кристиана Эриксена произошел сердечный приступ. Спортсмена успели реанимировать и отвезти в больницу.
Со временем ему установили имплантируемый кардиовертер‑дефибриллятор. Футболист смог продолжить карьеру. Сейчас он выступает за «Манчестер Юнайтед».
«Я ушел из этого мира на пять минут, а потом мое сердце опять запустили. Помню все, кроме этих пяти минут — вбрасывание, мяч бьется мне в колено… А дальше не помню, что было», — рассказывал футболист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратный чемпион Турции по футболу разбился в ДТП в 27 лет.