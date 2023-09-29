Рапира в мозг и коньком по горлу: ТОП-8 жутких случаев в спорте

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Сердечный приступ, разрыв горла, кома. Что еще случалось с атлетами во время соревнований?

Заниматься спортом в свое удовольствие — это здорово и полезно. Но вот профессиональные атлеты зачастую обрекают себя на страдания.

Ведь большой спорт сопровождается изнурительными тренировками, тяжелыми травмами, а иногда и летальным исходом. Портал «Культорология» рассказал про самые ужасающие случаи во время соревнований.

Обломок рапиры пронзил мозг

На Чемпионате мира по фехтованию 1982 года в Риме случилось страшное. В поединке сошлись два лучших на тот момент рапириста.

Победитель трех чемпионатов мира и Олимпиады 1980 Владимир Смирнов из СССР столкнулся с атлетом из ФРГ Маттиасом Бером, который выигрывал на Олимпийских играх 1976 года. На турнире фехтовальщики вступили в ожесточенную схватку.

В моменте рапира немецкого атлета сломалась из-за высокой нагрузки. Но уже по инерции Бер продолжил сражение и клинок пробил маску Смирнова.

Сломавшаяся рапира через глаз вошла в мозг советского атлета на 14 сантиметров. Спортсмена отправили в лучшую клинику Рима и подключили его к аппарату жизнедеятельности. Мозг Смирнова был к тому моменту уже мертв, но организм продолжал жить. Через восемь дней спортсмена отключили от аппарата, а тело отправили в СССР.

Смерть Владимира Смирнова скрыли от советской общественности. © РИА Новости / Максим Богодвид

Лезвие конька рассекло горло

Вратарь хоккейного клуба «Баффало» Клинт Маларчук в матче с «Сент Луисом» чуть не умер от ужасной травмы горла. В борьбе за шайбу сошлись двое игроков.

И в итоге они упали на лед, сбив вратаря. В суматохе один из хоккеистов резко махнул ногой.

И в тот самый момент он рассек горло вратарю «Баффало» лезвием конька. Маларчуку перерезали артерию, и кровь фонтанам брызнула на лед — люди были в шоке от увиденного.

Хоккеист потерял около полутора литров крови, но его удалось спасти. На его шею наложили около 300 швов, а в память об этом дне у спортсмена остался 15 сантиметровый шрам.

«Первое, о чем я думал в тот момент: „Я не хочу умирать на льду, на глазах у всех этих людей“. Второе: „Я не хочу, чтобы мама видела мою смерть по телевизору“», — признавался хоккеист.

Лезвие конька рассекло горло вратаря. www.globallookpress.com / IMAGO/Jussi Nukari

Подлость соперника привела к смерти

осле инцидента с Клинтом Маларчуком вратарей в НХЛ обязали носить защитные воротники. www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Известно, что бокс — травмоопасный вид спорта. Но в особо неприятную ситуацию попал 21-летний спортсмен из США Билли Коллинз.

Он вышел биться в ринг против 28-летнего боксера Луиса Ресто из Пуэрто-Рики. Спортсмен с острова в Карибском море наносил удары по своему сопернику, а молодому дарованию казалось, что его бьют кирпичами.

Он не ожидал, что удары Ресто будут такими мощными. В итоге юноша проиграл бой по очкам, а его лицо было в ужасных гематомах.

В момент, когда все жали друг другу руки, отец Коллинза и по совместительству его тренер обратил внимание, что у соперника его сына слишком тонкие перчатки, и он потребовал немедленно их проверить. Оказалось, что из снаряжения боксера был удален наполнитель с конским волосом, который должен смягчать удары.

Его извлекли прямо перед боем через отверстие во внутренней подкладке перчаток. Также специалистам удалось выяснить, что в часть бинтов была вложена прокладка, пропитанная гипсовым раствором.

Именно из-за этого кулаки атлета из Пуэрто-Рики были словно кувалды. В итоге молодой боксер получил тяжелейшие травмы.

О продолжении карьеры и речи идти не могло. Юноша потерял значительную часть зрения из-за разрыва радужной оболочки и перелома глазницы.

Коллинз жил только спортом — после этого случая он потерял смысл существования и впал в глубокую депрессию. Меньше чем через год боксер погиб в автомобильной катастрофе.

Следствие считает, что причиной смерти стал несчастный случай. Но отец Коллинза уверен, что его сын свел счеты с жизнью. После этого боя Луис Ресто и его тренер были осуждены и за свой проступок отбывали тюремный срок.

Трагедия на льду навсегда посадила хоккеиста в инвалидное кресло

Ронни Келлера навсегда прикован к инвалидному креслу. www.globallookpress.com / IMAGO/Maximilian Koch

Во время хоккейного матча на спортсмене Ронни Келлере, который двигался на высокой скорости, применили силовой прием. Из-за этого атлет влетел головой в борт ледовой арены.

После этого хоккеиста доставили в реанимацию. Он получил травмы второго и пятого шейных позвонков. Этот инцидент вынудил спортсмена всю оставшуюся жизнь перемещаться в инвалидном кресле.

Нога попала в тиски

Дэвиду Бассту могли ампутировать ногу. www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Футболист Дэвид Басстом стал жертвой подката. В борьбе за мяч один из игроков соперника попал ему ногой в лодыжку.

А второй футболист соперника совершал в это время подкат. В итоге ногу зажали в тиски — Басстому сломали сразу две берцовые кости.

Футболист пережил 26 операций, а некоторые врачи и вовсе склоняли его к ампутации. Продолжить игровую карьеру мужчина не смог, но он получил тренерскую лицензию.

Вратарь разорвал почку прямо во время матча

после происшествия Деян Радич завершил карьеру. Шарифулин Валерий / ТАСС

Сербский вратарь Деян Радич, выступающий за «Ростов», получил травму после столкновения с Зауром Садаевым из «Терека». Мужчина разорвал почку — после такого повреждения Радич не вернулся в большой спорт.

Столкновение лбами привело к смерти

после столкновения Сергей Перхун впал в кому. Уткин Игорь / ТАСС

Во время матча ЦСКА — «Анжи» вратарь «армейцев» Сергей Перхун получил серьезную травму. Футболист столкнулся с игроком соперника головами.

Из-за травмы Перхун впал в глубокую кому. Через десять дней произошла клиническая смерть. В итоге футболист скончался, так и не придя в сознание.

Сердечный приступ на поле

У Кристиана Эриксена остановилось сердце прямо во время матча. www.globallookpress.com /Petter Arvidson

Ситуация, которая произошла относительно недавно. В 2021 году, напомним, проходил чемпионат Европы.

Во время матча Дании и Финляндии у футболиста Кристиана Эриксена произошел сердечный приступ. Спортсмена успели реанимировать и отвезти в больницу.

Со временем ему установили имплантируемый кардиовертер‑дефибриллятор. Футболист смог продолжить карьеру. Сейчас он выступает за «Манчестер Юнайтед».

«Я ушел из этого мира на пять минут, а потом мое сердце опять запустили. Помню все, кроме этих пяти минут — вбрасывание, мяч бьется мне в колено… А дальше не помню, что было», — рассказывал футболист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратный чемпион Турции по футболу разбился в ДТП в 27 лет.