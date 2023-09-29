Из красавицы в пьяницу: почему «советская Монро» Валентина Серова ушла в забвении

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Актрису обожали коллеги и друзья, но от трагической развязки ее это не спасло.

Звезда советского кинематографа Валентина Серова имела все шансы встать в один ряд с культовыми артистками того времени. Обаятельная и улыбчивая красавица быстро получила прозвище «советская Мэрилин Монро» — настолько лучистой была ее улыбка.

Однако судьба распорядилась иначе: свою жизнь Серова закончила в забвении, оказавшись практически на обочине жизни. С выходом на экраны в 1939 году фильма «Девушка с характером» 19-летняя красавица Валентина Половикова тут же стала звездой первой величины наравне с Любовью Орловой и Мариной Ладыниной.

Восходящей знаменитости прочили головокружительную карьеру. Но вслед за головокружительным успехом в жизнь Серовой пришли беды и разочарования.

Первый брак с красавцем-летчиком

На одном из мероприятий на разведенную актрису обратил внимание перспективный на тот момент комбриг Анатолий Серов. Завидный красавчик и любимец женщин не мешкал: быстро схватив невесту под руку, он отвел ее в ЗАГС.

На торжестве гуляла вся Москва. Все закончилось в один момент: Серова не стало, когда актриса ждала от него ребенка: испытание нового самолета закончилось крушением.

Умер летчик прямо в день годовщины их свадьбы, успев выписать в воздухе последнее «люблю». Страшное известие настигло актрису прямо в день премьеры важного спектакля.

Вскоре Серова родила мальчика, который стал ее самым большим утешением и одновременно страданием. Сына Валентина назвала в честь мужа — Анатолий.

Второй брак: на чем сердце успокоится?

Второй брак с поэтом Константином Симоновым был счастливым только первые годы. Жившая на широкую ногу актриса быстро вошла во вкус и стала сорить деньгами.

Потерявший голову от любви автор текстов и стихов не сразу осознал, что супруга, будучи на тот момент очень популярной, просто пользовалась его положением, продолжая крутить романы на стороне. На фоне переживаний из-за возможных измен супруги у поэта не складывались отношения с пасынком.

Симонов настоял на отправке мальчика в интернат на Урал, хотя родственники погибшего летчика Серова просили отдать Анатолия им. В итоге однажды юноша попал в колонию за поджог дачи, откуда вернулся матерым разбойником.

Спустя несколько лет после той истории с сыном актриса родила поэту дочь Машу, а еще через семь лет они развелись. С тех самых пор жизнь Серовой пошла под откос.

Алкогольная зависимость и другие проблемы

Потеряв второго супруга, Серова пристрастилась к спиртному. Позже друзья актрисы рассказывали: «советская Монро» являлась на репетиции нетрезвой, срывая их одну за другой.

Постепенно уставшие от выходок знаменитости режиссеры перестали предлагать актрисе роли, а на фоне нервного напряжения Серова столкнулась с тяжелой болезнью. На фоне недомогания звезда начала пить еще сильнее.

Затяжные алкогольные вечеринки заканчивались скандалами с матерью. В один момент, устав от постоянных скандалов, родительница актрисы отобрала у дочери право видеть дочь Машу.

Вернувшийся из колонии сын винил пьющую мать в своих бедах. Когда его и вовсе не стало, Серова слегла окончательно.

Тайна смерти, покрытая мраком

Незадолго до нового 1976 года Серову нашли мертвой на полу в пустой разграбленной квартире с разбитым лицом. Соседи уверяли: артистку сильно избили перед смертью.

Подозреваемыми в том деле стали друзья актрисы, одними из последних успевшие встретиться с ней лицом к лицу. До своего 58-летия актриса не дожила всего 15 дней.

На прощание со звездой советского кино последний супруг, поэт Симонов, не пришел. Вместо визита он прислал 58 роз.

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