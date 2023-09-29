Коммунальный детектив: несколько деревень под Петербургом оказались на грани вымирания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfram Steinberg; 5-tv.ru

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Это произошло после того, как поблизости построили крупные жилые массивы.

Нескольких деревень под Петербургом оказались на грани вымирания после того, как поблизости построили крупные жилые массивы. Новые кварталы подключили к старым водопроводным сетям.

Из-за этого вода в кранах частного сектора постепенно исчезла. Власти уверяют, что все нормально, но реальность свидетельствует об обратном — корреспондент «Известий» Василий Михеев погрузился в коммунальный детектив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители поселка Сосьва в Свердловской области, которые в одночасье остались без крыши над головой из-за масштабного природного пожара, получили ключи от новых квартир. Дома возвели за рекордный срок — всего за три месяца, благодаря этому всех погорельцев удалось обеспечить жильем до наступления холодов.

По поручению президента всех погорельцев обеспечили жильем до наступления холодов. Огненный шторм бушевал в Сосьве несколько дней подряд, уничтожив почти половину старинного поселка — 500 человек в одночасье оказались на улице.