ЗРК «Оса» жалит больно! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Зенитный ракетный комплекс «Оса»

Расчеты этих комплексов «Оса» работают на всех участках фронта. Они выполняют задачи по прикрытию позиций наших войск и уничтожению средств воздушного нападения противника. Минобороны показало кадры их работы на угледарском направлении.

«Мы же как заноза в одном месте для противника, мы отработали и укатываемся сразу, потому что ударные беспилотники ищут нашу установку. Любимая их цель — это комплексы ПВО», — рассказал командир расчета с позывным «Гал».

Однако достичь поставленной цели националистам не по силам. «Оса» бьет мощно и с первого раза.

Штурмовик Су-25

Экипажи Су-26 работают на всех направлениях спецоперации. На донецком направлении в ходе очередного боевого вылета они нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.



