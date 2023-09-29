Из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Также с конца октября увеличится чисто рейсов из Северной столицы в Сербию.

Сербия станет еще ближе для жителей Петербурга. Самолеты в Белград будут летать чаще. Через месяц количество прямых рейсов будет увеличено до четырех в неделю. Оттуда уже можно добраться не только в страны Европы, но также Ближнего Востока и Северной Америки.

Кроме того, налаживаются воздушные мосты с Индией. С властями страны сейчас идут переговоры об организации прямых перелетов в Дели и Мумбаи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам скоро напрямую станет доступно еще одно пляжное направление. Прямой рейс из страны на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года.