Природные антидепрессанты: какие продукты помогут избавиться от стресса

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Ученые уже давно доказали, что это состояние напрямую связано с состоянием кишечника и здоровьем человека в целом.

Стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это может быть следствием хронической усталости, проблем на работе и в личной жизни, а также других повседневных забот. Но как с ним справиться? Мало кто знает, что правильное питание — отличный способ борьбы с таким состоянием. Ученые уже давно доказали, что стресс напрямую связан с состоянием кишечника и здоровьем человека в целом. Какие продукты стоит добавить в свой рацион — читайте в материале 5-tv.ru.

Лосось и другие богатые Омега-3 продукты

Полиненасыщенные жиры оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Это хороший помощник для того, чтобы снизить уровень стресса.

Фрукты и ягоды

Особенно те, в которых больше клетчатки. Например, банан, персик, яблоко, малина, ежевика. Клетчатка хорошо уменьшают степень воздействия стресса на кишечник, а значит и на организм в целом.

А как же овсянка?

Самый популярный продукт на завтрак, и не зря! Овсянка богата клетчаткой и тоже способствует нормализации пищеварения.

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Не стоит забывать и о цитрусовых

Все знают, что апельсины — кладезь витамина С. Он, в свою очередь, помогает укрепить иммунную систему и справиться с воздействием стресса.

Растительный белок

Например, нут. В нем содержатся пребиотические волокна, которыми питаются хорошие бактерии кишечника. Также эти бобовые содержат магний, калий, витамины группы B, цинк и другие полезные элементы.

Орехи, яйца и мясо

Белки, содержащиеся в этих продуктах, могут помочь восстановить поврежденную слизистую оболочку кишечника. Также помогают организму накапливать энергию и сохранять бодрость.

А что насчет сладкого?

Здесь предпочтение нужно отдать настоящему темному шоколаду. Но в пределах разумного. Его употребление улучшит настроение, что, в свою очередь, снизит стресс.

А что по напиткам?

Самый популярный — ромашковый чай. Он имеет успокаивающие свойства и может помочь снять нервное напряжение.

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