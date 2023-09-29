На Украине сообщили взрывах в Киеве
Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fath
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Взрывы прогремели в столице Украины — Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
При этом согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 00:20, воздушная тревога работает только в Сумской области.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР.