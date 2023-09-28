ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Попытка атаки была успешно отражена около девяти часов вечера.

Очередной украинский беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеский объект был уничтожен около 21:00 по московскому времени.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки совершить атаки по российским объектам с помощью беспилотников. Наши системы ПВО успешно их предотвращают.

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