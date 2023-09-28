ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Виктория Алакоз 15 0
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Попытка атаки была успешно отражена около девяти часов вечера.
Очередной украинский беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеский объект был уничтожен около 21:00 по московскому времени.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки совершить атаки по российским объектам с помощью беспилотников. Наши системы ПВО успешно их предотвращают.
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